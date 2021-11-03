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Россия поддерживает диалог с новой властью в Афганистане, однако не забывает и об укреплении границ Таджикистана и Узбекистана. Переброска в эти страны российского оружия является правильным решением, так как дает возможность обеспечить безопасность южных границ РФ с минимальными усилиями, пишет китайское издание NetEase.

Авторы отмечают, что Москва отправляет в Узбекистан и Таджикистан, отделяющие ее от захваченного талибами (боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) Афганистана, больше высокотехнологичного оружия, чем предусмотрено планами ОДКБ.

По мнению экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», Москва просто знает, чем может закончиться излишняя доверительность. Поэтому она страхует себя на случай агрессии радикалов Афганистана, причем фактически делает это чужими руками.

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