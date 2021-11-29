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В 2022 году пенсионеры могут рассчитывать на получение новой выплаты. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Однако отмечается, что получат выплату не все пенсионеры. Речь идёт только о тех, кто работает пожарными или спасателями. Кроме того, данное пособие является региональным, и выплачивать его будут тем пенсионерами, которые проживают в столичном регионе.

Также указанным категориям граждан нужно иметь необходимый стаж. Так, спасателям нужно проработать 15 лет в системе МЧС, а их возраст должен составлять от 40 лет. Что касается пожарных, им должно исполниться 50 лет, а стаж должен оставлять не менее 25 лет.

Размер выплаты составляет 14 тысяч рублей. Получать её пенсионеры будут ежемесячно.

Ранее мы сообщали о выплате в размере 15 тысяч рублей для россиян. Получить её они могут до конца декабря 2021 года.

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