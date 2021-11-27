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Эксперты рассказали о возможных сроках получения новой выплаты. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как уверены эксперты, уже в скором времени будет объявлено о новой разовой выплате для населения, размер которой составит 15 тысяч рублей. Ранее аналогичные выплаты уже получали различные слои населения. О назначении выплат сообщал президент Владимир Путин во время мероприятий. Основанием для пособий, как правило, назывался высокий уровень инфляции. В настоящее время цены в магазинах продолжают увеличиваться.

Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Обухов. По итогам года, как он заявил, федеральный бюджет будет с большим профицитом, так что деньги для выплат найти будет несложно. Однако кто именно может рассчитывать на их получение – пенсионеры, семьи с детьми или все сразу, депутат не уверен.

Кроме того, он отметил, что население недовольно мерами ограничения, введёнными из-за коронавируса, а также QR-кодами, так что новые выплаты станут хорошим «пряником».

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье со следующего года пенсия по старости будет выплачиваться в автоматическом режиме. То есть, пенсионерам не придётся подавать заявления на получение пенсии.

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