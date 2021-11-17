Главный российский производитель вертолетов организует новое партнерство с Китаем, что подтвердил его руководитель на проходящем сейчас авиасалоне в Дубае. По его словам, предполагается начать работу над новой моделью уже в декабре текущего года. Об этом сообщает National Defense Magazine (NDM). Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Андрей Богинский, генеральный директор ОАО «Вертолеты России», во время брифинга для прессы отказался сообщать много подробностей о партнерстве с правительством Китая по созданию нового вертолета. В некоторых СМИ сообщалось, что это будет тяжеловесная модель, а Богинский также отказался подтвердить или опровергнуть утверждения, будет ли она основана на ударном вертолете Mи-28.

Однако он проинформировал, что работа в рамках партнерства начнется уже в следующем месяце. «Мы завершили все технические вопросы и следующим шагом будет подготовка к разработке. Мы находимся на последней стадии, чтобы начать работу, хотя мы потратили много времени», – сказал руководитель российского вертолетного холдинга.

Кроме того, Богинский отметил, что компания продолжит фокусироваться на азиатском и африканском рынках для своих летательных аппаратов. По его словам, хотя Ми-28 позиционируется для глобального рынка, в Африке и Азии растет спрос из-за способности платформы хорошо адаптироваться к географическим условиям этих регионов.

По словам Богинского, модернизированный ударный вертолет Ми-28, впервые представленный за рубежом на авиашоу в Дубае, и двухместный военный вертолет КБ Камова Ка-52 уже служат в египетском и алжирском воздушных флотах. Он подчеркнул, что оба типа вертолетов уже используются в вооруженных силах России.

«Ка-52 очень хорош на море и в районах, близких к морю и горам, потому что он очень и очень стабилен в полете», – сказал Богинский.

Ка-52 ВВС Египта официально поступили на вооружение в 2018 году, в то время как флот алжирских военных все еще находится в очереди, поскольку в прошлом году они закупили более 40 Ми-28.

Индия также рассматривает возможность закупки российских военных вертолетов, подписав межправительственное соглашение с Россией на потенциальную поставку до 200 легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т.

По словам Богинского, покупка индийской армией Ка-226Т все еще находится в процессе переговоров. Он добавил, что требования Индии к поддержанию местного производства вызвали сбои в переговорах между двумя странами. Помимо этого, сказывается тот фактор, что Министерство обороны США раскритиковало Индию за закупку российской системы противоракетной обороны С-400.

Россия готова сотрудничать в процессах закупок, потому что такие страны, как Саудовская Аравия, также заинтересованы в вертолетах компании и в привлечении местных инвестиций, отметил Богинский, имея в виду возможные соглашения о взаимозачете, которые потребуют выполнения некоторых производственных операций на месте.

«Мы открыты для сотрудничества, потому что Саудовская Аравия заинтересована в этом вертолете и у нас имеется информация, что они также заинтересованы в некотором сотрудничестве по локализации», – сказал он.

Ранее издание discover24.ru опубликовало информацию о показе на авиашоу в Дубае новой модификации вертолета Ми-28НЭ и другой российской авиатехники.