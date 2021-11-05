Класс «Ясень-М» является самой тихой линейкой ударных подводных лодок, когда-либо заказываемых ВМФ России, причем новые российские АПЛ способны нести грозные «Цирконы». Это с немалым сожалением отмечает военный обозреватель National Interest Марк Эпископос. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Новая ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) класса «Ясень-М» «Новосибирск» будет введена в строй ВМФ России в ближайшие месяцы, о чем сообщили представители российского флота и оборонно-промышленного комплекса. Перед этим с «Новосибирска» будет выполнено как минимум четыре испытательных пуска крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ», включая залповые стрельбы.

Контр-адмирал Аркадий Наварский, занимающий высокий пост в Тихоокеанском командовании ВМФ России, подтвердил в конце октября, что подводные лодки класса «Ясень-М» «Новосибирск» и «Красноярск» войдут в состав Тихоокеанского флота соответственно в конце 2021 и 2022 годов. Он также сообщил, что Тихоокеанский флот получит третью подводную лодку класса «Ясень» – «Пермь» – в середине 2020-х годов, а остальные новые «Ясени» предназначаются Северному флоту.

Класс «Ясень» – это модернизированная линейка подводных лодок с крылатыми ракетами, предназначенная для постепенного вытеснения устаревших типов ударных субмарин, унаследованных ВМФ России от советской эпохи. Новый класс имеет подводное водоизмещение от 1300 до 1400 тонн и максимальную скорость около тридцати пяти узлов.

Представленный в 2009 году пакет модернизации «Ясень-М» призван устранить шестнадцатилетний разрыв между первой и второй подлодками класса «Ясень» – «Северодвинск» и «Казань». Версия «M» включает модернизацию вооружения, модернизированную бортовую электронику, тонкую оптимизацию корпуса и другие конструктивные изменения, направленные на снижение уровня шума.

Обладая новой однокорпусной конструкцией, которая больше распространена среди западных подводных лодок, «Ясень-М» является самой тихой линейкой ударных подводных лодок, когда-либо заказываемых ВМФ России. Хотя мало вероятно, что по акустике он достиг параметров подводных лодок ВМС США класса «Вирджиния», «Ясеню» бесспорно удалось значительно сократить разрыв в скрытности, который сохранялся между российскими и американскими подводными лодками в течение всей «холодной войны».

Десять шахт вертикального пуска новых ПЛАРК России способны запустить до 32 противокорабельных крылатых ракет «Оникс» или 40 «Калибр-ПЛ». Но арсенал этих подводных лодок будет возглавляться новой грозной гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой 3М22 «Циркон». Ракета может похвастаться максимальной скоростью 9 Махов и способна маневрировать в течение полета, создавая серьезную угрозу для существующей системы противоракетной обороны США и НАТО и подвергая опасности авианосные ударные группы.

Из восьми подводных лодок «Ясень-М», которые планируется ввести в строй к 2028 году, три уже спущены на воду и одна – К-561 «Казань» – введена в строй.