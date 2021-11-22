Соединенные Штаты и их европейские союзники сейчас оказались в опасном положении, поскольку у них мало возможностей напрямую обсуждать с Россией военную безопасность в Арктике, что повышает вероятность конфликта из-за просчетов. На это указывает Ник Локкер, научный сотрудник программы Центра новой американской безопасности (CNAS) в статье для National Interest. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По мере роста напряженности в отношениях между Россией и Западом крайне важно, чтобы она не перекинулась в Арктику. Хотя Арктика оставалась относительным оазисом сотрудничества в течение многих лет, в последнее время наблюдается всплеск милитаризации, поскольку изменение климата повысило воспринимаемую экономическую ценность региона.

Россия все больше считает Арктику критически важной как для своей безопасности, так и для будущего развития. Таяние морского льда открыло новые экономические возможности, повысив конкурентоспособность Северного морского пути, но одновременно сделало российское побережье более уязвимым.

Новый приоритетный статус региона отражен в недавнем решении Кремля превратить Северный флот в полноценный обособленный военный округ, а также в строительстве новых военных баз на островах в Северном Ледовитом океане. Наращивание российской военной мощи в Арктике также включает развертывание передовых радаров и систем ПВО по всему региону.

Помимо укрепления своей военной инфраструктуры, Москва активизировала активность своих вооруженных сил в Арктике. Учения «Умка-21», проведенные весной этого года, продемонстрировали новые возможности, такие как способность одновременно поднимать на поверхность три атомные подводные лодки из-подо льда. Кроме того, в 2020 году ВВС США на Аляске перехватили больше российских самолетов, чем когда-либо после распада Советского Союза.

Тем не менее, несмотря на эти тревожные признаки, связь между Соединенными Штатами, их союзниками и Россией по серьезным вопросам безопасности практически отсутствует. Арктический совет, который является основным форумом для обсуждения арктических государств, прямо исключает военные вопросы из своей компетенции.

Между тем, ранее существовавшие каналы связи между военными с 2014 года бездействуют. Форум начальников штабов обороны стран Арктики был прекращен, а Россия была исключена из Круглого стола сил безопасности Арктики. В результате Соединенные Штаты и их европейские союзники сейчас оказались в опасном положении, поскольку у них мало возможностей напрямую обсуждать с Россией военную безопасность в Арктике, что повышает вероятность конфликта из-за просчетов.

Преодоление этого дестабилизирующего разрыва в коммуникациях должно стать приоритетом для США и их европейских союзников в Арктике в будущем. Для администрации Байдена это соответствовало бы ее заявленным амбициям наладить «стабильные, предсказуемые» отношения с Россией и развить существующую военного руководства США заинтересованность в расширении военных контактов с Москвой в более широком смысле.

С этой целью Соединенные Штаты должны начать совместно с Россией разработку военного соглашения по Арктике. В этом документе будут изложены приемлемые нормы военного поведения в регионе, включая недопущение таких действий, как имитация атак, глушение средств связи и опасные маневры. Это также может сопровождаться созданием Консультативной комиссии по безопасности в Арктике, которая позволит подписавшим соглашение сторонам выдвигать обвинения в нарушениях другой страной. Наконец, соглашение должно включать меры укрепления доверия, такие как внеплановые инспекции и наблюдение за военными учениями.

Обнадеживает то, что Россия, вероятно, будет восприимчива к таким предложениям. Москва выразила желание использовать свое нынешнее председательство в Арктическом совете как возможность активизировать обсуждение своих интересов национальной безопасности в регионе. Однако узкий мандат Арктического совета создает серьезное препятствие на пути к достижению этой цели. Поэтому установление более широкого военного диалога по другим каналам может быть беспроигрышным для всех арктических стран.