Ярослав Андреев, являющийся продюсером и одним из основателей TikTok-дома Dream Team House, напомнил об откровенных фото, которые Ольга Бузова и Наталия Орейро делали на фоне храмов в России.

В Stories Instagram Андреев выложил их снимки. Таким образом он отреагировал на арест блогеров Руслана Бобиева и Аси Акимовой. Как сообщается, они снимали пикантные фото у храма, расположенного в центре Москвы. Их осудили на 10 месяцев колонии.

Это не единственный случай, когда на блогеров заводят дела за откровенные снимки на фоне храмов. Аналогичный случай произошёл с моделью Лолитой Богдановой и блогершей из Санкт-Петербурга.

По словам продюсера, он переживает за Орейро и Бузову из-за этих снимков. Он предположил, что их всё ещё можно привлечь к ответственности, хотя кадры и были сделаны давно.

Недавно певица Бритни Спирс опубликовала серию откровенных фотографий на своей Instagram-странице. Так она захотела отметить освобождение из-под опеки отца.