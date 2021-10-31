читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ярослав Андреев, являющийся продюсером и одним из основателей TikTok-дома Dream Team House, напомнил об откровенных фото, которые Ольга Бузова и Наталия Орейро делали на фоне храмов в России.

В Stories Instagram Андреев выложил их снимки. Таким образом он отреагировал на арест блогеров Руслана Бобиева и Аси Акимовой. Как сообщается, они снимали пикантные фото у храма, расположенного в центре Москвы. Их осудили на 10 месяцев колонии.

Это не единственный случай, когда на блогеров заводят дела за откровенные снимки на фоне храмов. Аналогичный случай произошёл с моделью Лолитой Богдановой и блогершей из Санкт-Петербурга.

По словам продюсера, он переживает за Орейро и Бузову из-за этих снимков. Он предположил, что их всё ещё можно привлечь к ответственности, хотя кадры и были сделаны давно.

Недавно певица Бритни Спирс опубликовала серию откровенных фотографий на своей Instagram-странице. Так она захотела отметить освобождение из-под опеки отца.

Вам может понравиться

У Дональда Трампа потребовали открыть исходный код его соцсети Truth Social

У экс-президента США Дональда Трампа потребовали открыть код, используемый в его соцсети TRUTH Social. Требование было опубликовано на сайте компании Mastodon. TRUTH Social находится только на стадии бета-тестирования и доступ
  • Анна
  • 30.10.2021
  • читать 1 минуту

Popular Mechanics: Российские ПВО в Нагорном Карабахе не смогли помочь Армении

Во Второй Карабахской войне Армения пыталась использовать российские комплексы ПВО против беспилотных аппаратов «Байрактар ТБ2», однако они оказались совершенно не эффективными. Такой вывод сделали аналитики американского издания Popular Mechanics. Никаких

Экономист заявил, что экономическая блокада приведёт Украину к краху

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец назвал последствия для России, причиной которых может стать экономический крах Украины. Сейчас Украина получает от России множество энергетических ресурсов.
  • Анна
  • 29.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 октября – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C | Подольск: погода, 31 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C |