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Алексей Арестович, один из советников руководителя украинского президентского офиса, отметил, что у страны имеется 9 сценариев обороны на случай «вторжения» российских войск.

Согласно его словам, уже в апреле текущего года было подготовлено 9 разных планов по обороне государства в случае, если Россия решит напасть на Украину. Он добавил, что все они получили полное организационное и материальное обеспечение. Однако советник не стал вдаваться в подробности, рассказывая о данных стратегиях.

Украинский эксперт отметил, что в администрации Владимира Зеленского, лидера Украины, адекватно оценивают сложившуюся обстановку и «угрозу», исходящую со стороны России. Ранее западные СМИ сообщили, что рядом с украинскими границами все еще наблюдается присутствие значительных российских военных сил.

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