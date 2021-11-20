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Украина снова перенесла сроки начала «войны с Россией». Теперь «Москва нападет» на Киев в январе следующего года, сообщила украинская военная разведка. В ее распоряжении якобы появились сведения, что РФ приложит усилия для дестабилизации ситуации в стране, а также начнет полномасштабное наступление с вторжением на Украину.

Для дестабилизации обстановки в стране Москва, по мнению главного разведчика Минобороны РФ Кирилла Буданова, использует внутренние проблемы Украины, а также миграционный кризис в Беларуси и ухудшение ситуации с коронавирусом. Все это должно будет вызывать недовольство украинцев. Несмотря на то, что в распоряжении Буданова имеются крупные разведывательные ресурсы, он до сих пор не в курсе, что политика действующих киевских властей вызывает недовольство граждан уже много лет. И Россия тут точно не при чем.

Для военного вторжения Россия якобы уже сейчас концентрирует войска на границе. По украинским интернет-ресурсам несколько недель гуляют фотографии и видео, на которых изображены эшелоны танков и РСЗО у рубежей Украины. Хотя достоверность этих материалов вызывает большие вопросы.

По мнению военного эксперта Александра Михайловского, Киев готовит почву для репрессий внутри Украины. Ему нужно создать агрессивную атмосферу в стране, чтобы начать полномасштабное наступление на Донбассе. А на войну, дату которой переносят с 2014 года, Россия в очередной раз не явится. Впрочем, Киеву не привыкать. Он давно «воюет с Россией» и одновременно назначает все новые даты начала этой самой войны. Подобные парадоксы уже много лет являются визитной карточкой Украины.

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