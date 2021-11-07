Украина объяснила захват села Старомарьевки в серой зоне на Донбассе заботой о местном населении. Устраивать боевые действия понадобилось для того, чтобы подготовить населенный пункт к зимним холодам. Не исключено, что и стрельбу из минометов украинские военные могут объяснить желанием согреть жителей села.

Представитель 93-й омбр «Холодный Яр» заявил, что если бы не украинские военные, то местные жители не смогли бы получить уголь, чтобы отапливать свои дома. При этом офицера абсолютно не смутил, что люди на подконтрольной Киеву территории такой возможности не имеют, так как у них постоянно возникают проблемы с газом и углем.

Также военные рассказали, что привлекли «Красный крест» для обеспечения жителей медикаментами и продуктами питания, что никогда не сделают ополченцы Донбасса. Это еще одно насквозь пропитанное ложью заявление. Впрочем, как еще может Киев оправдать захват села, в котором нет позиций ополчения и живут одни гражданские.