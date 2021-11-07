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В Японии во время рыбного аукциона был продан самый дорогой в мире снежный краб. Покупатель заплатил за него 7 тысяч долларов (800 тыс. японских иен).

Краба купил один из местных предпринимателей, владеющий рестораном в префектуре Фукуи, где и проходил аукцион. Покупатель заявил, что надеется с помощью снежного краба привлечь новых клиентов к себе в заведение. Он также отметил, что сейчас экономика страны начинает налаживаться, так как многие ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией уже сняли.

Цена на снежного краба, являющаяся рекордной, мало кого удивила в Японии. Некоторые виды морепродуктов в этой стране продаются гораздо дороже. Также японцы высоко ценят фрукты и ягоды. Например, в позапрошлом году покупатели заплатили 45 тысяч долларов за две дыни сорта «Юбари».

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