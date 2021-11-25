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Американские инженеры внимательно изучили постер Рязанского приборного завода и обнаружили в истребителе Су-35 два дополнительных радара АФАР в кромках крыльев. Подробности рассказали журналисты издания Military Watch.

Авторы публикации отметили, что два радара N036B-1-01 L-диапазона могут успешно применяться для радиоэлектронной борьбы, а также обнаруживать самолеты-невидимки, выполненные с использованием технологии стелс.

По словам экспертов, в таких истребителях и бомбардировщиках задействуются технологии, рассеивающие излучение станций X-диапазона. Однако длинноволновые радары с активной фазирующей решеткой существенно повышают вероятность их обнаружения.

Такие же радары в кромках крыльев имеет и российский истребитель Су-57, в котором использована РЛС «Белка». В Су-35 применяется другая радиолокационная станция – Н035 «Ирбис», которую авторы публикации считают устаревшей.

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