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Мониторинговая миссия ОБСЕ впервые с начала своей работы заявила, что Украина проявляет агрессию на Донбассе, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что теперь против Киева можно действовать более эффективно.

Напомним, что из стана ВСУ постоянно несутся заявления о том, что они мол, «белые и пушистые», а злая «гибридная армия» постоянно их обстреливает. Поэтому все атаки Киев якобы проводит только в ответ на агрессию. Однако в Сети все чаще появляются видеозаписи, которые показывают обратно. Именно ВСУ расстреливает населенные пункты Донбасса, причем делает это с применением запрещенного вооружения.

Миссии ОБСЕ неоднократно на это указывали, однако она предпочитала оставаться на стороне Киева. Сейчас ситуация изменилась.

После заявления ОБСЕ о проведении Киевом военной операции на Донбассе, ДНР и ЛНР могут вполне законно задействовать тяжелую артиллерию и бронетехнику для ударов по противнику. Также, по заявлению авторов портала, ополчение получило возможность воспользоваться помощью России в отражении нападений Киева. Наконец, в регион могут быть введены миротворческие силы.

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