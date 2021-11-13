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Миссия ООН в Центральноафриканской Республике бессмысленна, и только политические соображения могут заставить ООН сохранить ее в республике. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Кошкин.

Он считает, что политические мотивы влияют на решение Совбеза ООН по продлению мандата миротворцев в африканской стране. Кошкин также отметил, что на международную организацию оказывают давление Вашингтон и Париж.

«Опыт подсказывает, что нахождение миротворцев ООН в ЦАР не дает ожидаемого результата. Порой Совбез ООН принимает политически ангажированные решения. Чрезвычайно политизированная международная организация поет под дудку Вашингтона и не прислушивается к населению ЦАР и разумным предложениям Москвы», – заявил эксперт.

Как показала практика, Банги трудно самостоятельно справиться с имеющимися угрозами. Поэтому центральноафриканское руководство позвало на помощь российских инструкторов, которых зарубежные издания любят причислять к «ЧВК Вагнера». Россияне занимаются обучением местных силовиков, а также помогают в планировании антитеррористических операций. Их действия оказались чрезвычайно эффективными, и благодаря россиянам, правительство сумело разгромить радикалов. Однако миротворцы ООН не имеют никакого отношения к этим успехам. Наоборот, «голубые каски» чаще всего ведут себя не лучше боевиков – грабят, насилуют и тиранят население.

Андрей Кошкин отметил, что деятельность МИНУСКА не дает ожидаемого результата, а сами центральноафриканцы делают ставку на россиян:

«Ситуация в ЦАР показала, что стране не справиться с имеющимися проблемами в одиночку. Местное правительство признает важность присутствия российских инструкторов».

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