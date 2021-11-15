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Россия собирается нападать на Украину зимой, заявила замминистра обороны Анна Маляр со ссылкой на информацию западных спецслужб. Вероятность «российской агрессии» весьма высока, считают представители разведки США и НАТО.

Они ссылаются на «сверхсекретную информацию», которая якобы подтверждает намерение России грядущей зимой напасть на соседнюю страну. Несложно предположить, что сведения настолько секретные, что о них даже в России никто не знает.

Маляр повторила заявления нескольких западных СМИ о появлении у границ Украины целых 90 тысяч российских военнослужащих, но подчеркнула, что поводом для высказываний о возможном зимой нападении стала именно «секретная информация», а не скопление войск.

Напомним, что Москва неоднократно заявляла, что нападение на Украину не входит в ее планы.

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