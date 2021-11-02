Представители украинского военного ведомства решили опровергнуть сведения о том, что рядом с границей страны обнаружено увеличение войск РФ после окончания маневров «Запад – 2021».

В опубликованном сообщении отмечается, что специалисты Главного разведывательного управления не зафиксировали переброску Россией дополнительной бронетехники и солдат к украинским рубежам. Минобороны добавило, что постоянно наблюдает за действиями РФ, поэтому знает обо всех изменениях в численности ее военных подразделений, находящихся рядом с Украиной.

Ранее в информационном агентстве The Washington Post были размещенные сведения о том, что Москва якобы снова стала стягивать свою армию к границам Украины. Журналисты заявляют, что в соцсетях начали появляться записи, на которых демонстрируются колонны и поезда с военной техникой, перевозимой на запад.