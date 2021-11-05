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Представители польского военного ведомства обвинили Белоруссию в попытке провести через польско-белорусскую границу большую группу нелегалов и угрозах открыть огонь.

На новостном сайте ИАНЕД отметили, что белорусские военные проявили агрессию в отношении польских пограничников. Журналисты отмечают, что в рамках патрулирования приграничных территорий поляки увидели толпу из 250 беженцев, охраняемых белорусами. Последние якобы пригрозили полякам перестрелкой.

В Минобороны подчеркнули, что польские военные не позволили спровоцировать себя, что помогло избежать эскалации конфликта. Они добавили, что белорусские военнослужащие планировали не только обострить обстановку на границе, но и способствовать переходу значительного числа нелегалов в ЕС.

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