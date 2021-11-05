В российском военном ведомстве рассказали о формировании резервных сил, которые помогут регионам в борьбе с распространением COVID-19.

Данный резерв будет включать в себя девять медгрупп спецназначения, около сотни бригад, состоящих из врачей и медсестер, а также девять передвижных госпиталей. В нем присутствуют военные пульмонологи, реаниматологи и множество других медиков, обладающих большим опытом в диагностировании и лечении людей, зараженных SARS-CoV-2. Указывается, что некоторые бригады уже были отправлены в ряд областей.

Медучреждения Минобороны также развернули почти 3 000 мест для пациентов, инфицированных коронавирусом. Половину из них выделили для гражданских лиц. С момента старта эпидемии в этих центрах прошли лечение около 10 000 человек.