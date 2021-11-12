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Евросоюз должен продолжать общение с Россией, чтобы исключить случайное обострение ситуации, и одновременно готовиться к длительной борьбе с Москвой. Такое заявление сделал глава греческого военного ведомства Николаос Панайотопулос.

Он отметил, что хотя позиции России сейчас чрезвычайно сильны, в ближайшем будущем они могут оказаться подорваны из-за слабых экономических показателей и вступления в гонку вооружений. Москва, по его мнению, пытается противостоять Соединенным Штатам и поддерживаемым ними мировым порядком, однако сил для этого у нее не хватает.

Североатлантический альянс должен и дальше придерживаться единой стратегии по сдерживанию РФ, готовиться к борьбе с нею, но при этом не прекращать диалог. В противном случае существенно повысятся риски непреднамеренного конфликта, последствия которого предсказать невозможно. Ведь РФ – это ядерная держава, которая в случае столкновения способна создать серьезные проблемы любому противнику.

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