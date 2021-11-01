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Турецкое издание Milliyet объяснило, почему украинский беспилотник смог беспрепятственно нанести удар по позициям самопровозглашенной ДНР. Авторы статьи немного самоуверенно заявили, что БПЛА заглушил имеющиеся в распоряжении защитников Донбасса системы ПВО и радиоэлектронной борьбы.

В публикации, переведенной порталом Avia.Pro, эксперты написали, что беспилотники активировали собственные средства РЭБ, поэтому превратились в невидимки для противовоздушной обороны ДНР.

Было бы удивительно, если бы турецкое издание не похвалило беспилотники турецкого же производства. Оно даже ухитрилось заявить, что БПЛА глушили средства ПВО Крыма. Однако к полуострову эти дроны подходили на расстояние не более 80 километров, поэтому недостоверность информации очевидна. «Байрактары» при всех своих достоинствах, не имеют столь мощного оборудования радиоэлектронной борьбы. То же самое и с Донбассом. Удар по гаубице наносился с территории Украины, а это означает, что РЭБ не могла воздействовать на комплексы ПВО.

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