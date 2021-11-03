После того, как прозападное правительство Судана, созданное в результате переворота 2019 года, было отстранено от власти, новое руководство страны объявило о возобновлении военного сотрудничества с Россией. Об этом пишет Military Watch. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

После недавнего свержения в Судане правительства Абдуллы Хамдока, которое пришло к власти после военного переворота в апреле 2019 года при поддержке Запада, новое временное правительство страны заявило, что оно продолжит реализацию планов строительства российской военной базы на Красном море. Кроме того, снова появилась возможность закупки Суданом современной российской военной техники.

О возможности строительства такой базы впервые заговорили в конце 2017 года, когда президент Судана Омар аль-Башир посетил Москву и встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Башир тогда подчеркнул в интервью российским государственным СМИ, что его страна столкнулась с неминуемой угрозой раздела и подрывной деятельности из-за вмешательства Запада, и поддержка России необходима для укрепления безопасности страны.

В то время появились сообщения, что суданские военно-воздушные силы рассматривают возможность приобретения тяжелых истребителей Су-30 или Су-35, причем ряд источников изнутри страны указывали, что некоторые из них могли быть на короткое время отправлены в Судан для целей испытаний.

Суданские СМИ также сообщали, что Россия намеревалась заплатить за доступ к побережью Красного моря передачей ряда других вооружений, включая системы ПВО С-300 и двух эскадрилий истребителей Су-30СМ (примерно из двенадцати самолетов каждая). Су-30СМ ликвидирует разрыв в характеристиках между старыми вариантами Су-30 и новым Су-35, и в случае приобретения заменит МиГ-29 и Су-24, которые в настоящее время находятся на вооружении Судана.

Тем не менее, у Су-30 более высокие эксплуатационные расходы, чем у истребителей, имеющихся сейчас в суданском арсенале, и остается неясным, поможет ли Россия покрыть это в рамках сделки, бесплатно поставляя запасные части в течение всего срока действия контракта. Если не считать недавно приобретенных египетскими ВВС Су-35, Су-30СМ станет самым мощным истребителем на африканском континенте и произведет революцию в суданских средствах ведения воздушной войны, которые и так являются одними из лучших в регионе.

Заинтересованность России в военном присутствии в Судане вытекает из расширения ее присутствия в Сирии, размещения российских военных подрядчиков в Мали и Ливии, а также из цели ослабления западного влияния во многих районах Африки и Ближнего Востока.

Су-30СМ является одним из самых популярных российских истребителей как для собственных ВВС и ВМФ, так и для экспортных заказчиков: за последнее десятилетие их было построено около 150. Среди недавних клиентов были Армения, Мьянма, Беларусь и Казахстан, а аналогичные Су-30МКА и МКИ выпущены соответственно для Алжира и Индии.

Су-30СМ может успешно выполнять задачи ведения воздушных боев, а также наносить удары по наземным и надводным целям. Он совместим с новой российской ракетой класса «воздух-воздух» очень большой дальности Р-37М. А если эти самолеты будут вооружены другими совместимыми ударными ракетами большой дальности, это позволило бы ВВС Судана наносить удары по целям на Ближнем Востоке, в большей части Африки и даже в Европе.