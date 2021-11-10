Американские военные эксперты заявили, что разработка Россией зенитного комплекса С-550 вызывает массу вопросов. Об этом рассказывает «ПолитРоссия» со ссылкой на Military Watch.

О создании этого комплекса в России было сообщено недавно. Кроме того, о разработке C-550 было заявлено на фоне сообщения Владимира Путина о важности развития российской ПВО и ПРО обороны.

Как указали обозреватели из США, назначение С-550 не было уточнено. Было отмечено, что в России только один комплекс обладает схожим обозначением – С-350, который разрабатывался для защиты батарей вроде С-400. На основании этого было сделано предположение, что С-550 будут разрабатывать для защиты С-500. Отмечается, что только в конце лета этого года стартовало серийное производство С-500.

Согласно другому предположению, С-550 может быть заменой ЗРК С-400, который приняли на вооружение ещё в середине 2000-х годов. Кроме того, обозначение С-550 может быть дано версии С-500, предназначенной для экспорта.

Ранее авторы вьетнамского издания Datviet заявили, что С-500 может превратить в бесполезный хлам любые боевые системы США и НАТО. Также было отмечено, что С-500 может прийти на замену всем российским комплексам.