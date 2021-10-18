Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей», которую Россия уже принимает на вооружение, объединяет в себе ключевые функции противоракетной, противовоздушной и воздушно-космической обороны, написало вьетнамское издание Datviet, статью которого перевели авторы “Военного дела”.

Авторы публикации отмечают, что ЗРК способен превращать в бесполезный хлам любые боевые системы Соединенных Штатов и НАТО. Он ориентирован на самолеты и вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, искусственные спутники, если США надумает наделить их военными функциями.

Эксперты заявляют, что С-500 может прийти на замену всем российским комплексам, вместе взятым, однако Москва пока с этим не торопится. Она намерена сочетать «Прометей» и С-400 «Триумф», у каждого из которых будет собственный круг задач.

По словам экспертов, в ближайшее десятилетие Россия на намерена продавать С-500 за границу. Это позволяет сохранить в тайне конструкцию и особенности комплекса.