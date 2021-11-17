Обнародованные новые масштабные изображения истребителя Checkmate рядом с Су-57 показали, что этот самолет значительно крупнее ожидаемого. В связи с этим военные аналитики Military Watch рассмотрели варианты на будущее для его силовой установки. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

После презентации истребителя-невидимки Checkmate в июле обсуждались многие аспекты этой программы, ориентированной на экспорт вооружений, начиная с того, какой двигатель будет приводить в действие самолет, и заканчивая предположениями о том, какие страны могут стать первыми заказчиками. При этом он позиционировался как легкий истребитель с низкими эксплуатационными расходами, служащий более дешевым и простым в обслуживании аналогом Су-57 – примерно так же, как МиГ-29 соотносился с тяжелым Су-27 в предыдущем четвертом поколении истребителей,

Информация, опубликованная на второй неделе ноября, показала, что будущий самолет значительно крупнее, чем предполагали многие ранние оценки. Масштабное цифровое изображение истребителя рядом с Су-57 показало, что его длина и размах крыла лишь примерно на 13% меньше, чем у Су-57. Это указывает, скорее всего, на параметры «среднего веса», а не легкой платформы.

В остальном же эти два самолета имеют много общего, что было ключом к сохранению низких затрат на исследования и разработки Checkmate. По сути, он будет использовать те же технологии, что и Су-57, включая такое же вооружение и, вероятно, уменьшенную версию той же РЛС AESA.

С момента первого публичного показа Checkmate высказывались предположения, что он будет также использовать «штатный» двигатель Су-57 Saturn-30. Как сообщалось, этот двигатель будет введен в эксплуатацию с 2022 года и превзойдет по мощности любой истребительный двигатель, который в настоящее время используется во всем мире.

Истребитель Су-57 будет использовать двигатель в сдвоенной конфигурации, а Checkmate – как единичный. Использование одного и того же двигателя уменьшило бы логистические и эксплуатационные трудности, и это характерно для многих дополняющих друг друга типов тяжелых и легких истребителей, таких как американские F-15 и F-16 или китайские J-11/16 и J-10 или J-8 и J- 7.

Однако ранее также высказывалась и возможность того, что Checkmate будет использовать двигатель на основе более старого АЛ-41, приводящий в действие двухмоторный Су-35, который уже широко используется в ВВС России, что тоже может значительно снизить стоимость нового истребителя.

Новая информация, касающаяся размера Checkmate, указывает на то, что он с большей вероятностью будет использовать Saturn-30, поскольку, хотя АЛ-41 будет достаточно для действительно легкого самолета, относительно более крупному новому истребителю потребуется более мощный двигатель, чтобы иметь возможность достичь рекламируемых летных характеристик.

Также остается возможность, что Checkmate может использовать другой двигатель с большей мощностью, возможно, даже производный от Saturn-30. То же самое можно отметить в американской истребительной программе 5-го поколения, где двигатель F135 одномоторного F-35 был частично основан на F119 от более тяжелого F-22, но является значительно более мощным.

Помимо всего перечисленного, есть и вероятность, что разные варианты Checkmate будут использовать разные двигатели, особенно потому, что истребитель нацелен на экспортные рынки и может быть адаптирован к конкретным потребностям и бюджету клиента.