Российский президент Владимир Путин не мог не прокомментировать появление в Черном море новой порции американских кораблей. На этот раз в акваторию зашли эсминец Porter и флагманское судно Mount Whitney, с борта которого высокопоставленные военные будут координировать морские операции.

О каких именно операциях идет речь, в Пентагоне не говорят, однако утверждают, что это позволит продемонстрировать солидарность с Украиной. То есть, «поиграть мускулами» в расчете на испуг России.

Впрочем, РФ не особо испугалась подобного поворота, сообщило издание Military. Российский президент Владимир Путин вскользь прошелся по очередным кораблям, а также остроумно прокомментировал их появление в Черном море.

Авторы публикации, которую перевел портал “ПолитРоссия”, отмечают, что глава государства заявил, что военнослужащие РФ могут при желании посмотреть на Mount Whitney в бинокль или прицел какой-либо боевой системы. Некоторые СМИ назвали подобное заявление довольно жестким, однако никто не стал спорить, что Путин весьма остроумно отреагировал на новые учения США.

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