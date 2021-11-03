читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский президент Владимир Путин не мог не прокомментировать появление в Черном море новой порции американских кораблей. На этот раз в акваторию зашли эсминец Porter и флагманское судно Mount Whitney, с борта которого высокопоставленные военные будут координировать морские операции.

О каких именно операциях идет речь, в Пентагоне не говорят, однако утверждают, что это позволит продемонстрировать солидарность с Украиной. То есть, «поиграть мускулами» в расчете на испуг России.

Впрочем, РФ не особо испугалась подобного поворота, сообщило издание Military. Российский президент Владимир Путин вскользь прошелся по очередным кораблям, а также остроумно прокомментировал их появление в Черном море.

Авторы публикации, которую перевел портал “ПолитРоссия”, отмечают, что глава государства заявил, что военнослужащие РФ могут при желании посмотреть на Mount Whitney в бинокль или прицел какой-либо боевой системы. Некоторые СМИ назвали подобное заявление довольно жестким, однако никто не стал спорить, что Путин весьма остроумно отреагировал на новые учения США.
m

Вам может понравиться

В последних атаках на ДНР замешаны иностранные наемники

Операции ВСУ на линии разграничения могли проводиться при участии наемников из западных стран, сообщил портал Avia.Pro. Авторы поясняют, что Киев активно привлекает натовских инструкторов на Донбасс для обучения своих военнослужащих.

Ответная атака ДНР уничтожила готовящиеся к атаке подразделения ВСУ

Народная милиция ДНР успешно сорвала новую наступательную операцию украинской армии, которую ВСУ планировали начать в районе населенного пункта Гранитное. Портал Avia.Pro рассказал, что именно к Гранитному Киев активно стягивал бронетехнику

ВМС США прячутся в норвежских пещерах из-за активности Северного флота РФ в Арктике

Постоянные маневры российского Северного флота настолько запугали натовские войска, что тем пришлось скрываться под землей. Они активно обживают пещеры в северных районах Норвегии и оборудуют их для военных целей, сообщило
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 ноября – пасмурно, до 8 °C | город Мытищи: погода, 3 ноября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 ноября – небольшая облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 ноября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 3 ноября – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 3 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 3 ноября – пасмурно, до 18 °C |