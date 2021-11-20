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Чжао Лицзянь, представитель внешнеполитического ведомства КНР, отреагировал на появление информации о том, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпиаду-2022, которая должна пройти в Пекине.

В СМИ ранее сообщили, что администрация американского президента Джо Байдена в настоящее время решает, нужно ли устраивать дипломатический бойкот грядущих Олимпийских игр в Китае. Китайский дипломат напомнил, что грядущие международные соревнования являются сценой для спортсменов со всех уголков света, которых и следует считать основными героями данного мероприятия. Его политизация лишь вредит олимпийскому духу и желаниям атлетов.

Отмечается, что дипломатический бойкот будет выражен в том, что ни президент, ни члены правительства США не будут официально посещать ОИ-2022. Журналисты указывают на то, что данное решение связано с тем, что Китай якобы систематически нарушает права человека. При этом американские спортсмены смогут без проблем поехать на Олимпиаду.

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