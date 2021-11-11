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67-летняя Элейн Томас рассказала о том, что металлургическая компания Atlas Castings & Technology долгое время подделывала результаты образцов стали, используемой для создания подводных лодок ВМФ США.

Томас раньше являлась сотрудницей этой компании, и именно она занималась подделкой всей необходимой документации. Продолжалось это около 30 лет. Были подделаны акты, которые касаются 240 партий стали, выпущенной заводом.

Приговор по делу Томас будет вынесен только в феврале. Если её признают виновной, ей грозит до 10 лет заключения, а также штраф в размере до одного миллиона долларов. Согласно заявлению прокуратуры, Томас сознательно придумала схему для обмана ВМФ США, после чего реализовала её.

Недавно авторы издания NetEase заявили, что США постоянно следят за подлодкам ВМФ РФ. Но это весьма негативно сказывается на состоянии американских АПЛ.

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