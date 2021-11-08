Дмитрий Марунич, специалист в области энергетики, считает, что на Украине не удастся поддерживать работу всех атомных электростанций на их максимальной мощности.

Ранее из-за нехватки энергоресурсов, поставляемых РФ, ряд украинских экспертов заявили о необходимости повышения мощности выработки электроэнергии на АЭС. Однако эксперт считает, что Киев не сможет заменить российский уголь. Он отметил, что у украинцев может попросту не хватить энергоблоков. Кроме того, работа на повышенной мощности может привести к аварии.

В «Энергоатоме» собираются задействовать 14 блоков в зимние месяцы – это крайне много и на сегодняшний день достичь подобного не получалось. Некоторые блоки имеют проблемы с выдачей нужного напряжения. Существует также вероятность возникновения катастрофы, считает Марунич.