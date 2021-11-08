читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дмитрий Марунич, специалист в области энергетики, считает, что на Украине не удастся поддерживать работу всех атомных электростанций на их максимальной мощности.

Ранее из-за нехватки энергоресурсов, поставляемых РФ, ряд украинских экспертов заявили о необходимости повышения мощности выработки электроэнергии на АЭС. Однако эксперт считает, что Киев не сможет заменить российский уголь. Он отметил, что у украинцев может попросту не хватить энергоблоков. Кроме того, работа на повышенной мощности может привести к аварии.

В «Энергоатоме» собираются задействовать 14 блоков в зимние месяцы – это крайне много и на сегодняшний день достичь подобного не получалось. Некоторые блоки имеют проблемы с выдачей нужного напряжения. Существует также вероятность возникновения катастрофы, считает Марунич.

Вам может понравиться

Украинские войска попытались захватить Новую Марьевку в ДНР

Журналисты новостного сайта Avia.pro заявили, что украинские вооруженные силы попытались захватить поселение Новая Марьевка после получения контроля над Старомарьевкой, однако ополченцы смогли отразить данную атаку. Авторы материала отмечают, что в

Баранец указал на уязвимость украинских БПЛА Bayraktar в Донбассе

Виктор Баранец, эксперт по военным вопросам, прокомментировал недавнее применение вооруженными силами Украины беспилотника «Байрактар» в Донбассе. При ответе на вопрос о том, имеется ли у сил ополчения самопровозглашенных республик вооружение,

Новый министр обороны Норвегии: важно наладить диалог с Россией

Новый министр обороны Норвегии Одд Роджер Эноксен, представляющий Центристскую партию, в интервью изданию High North News подчеркнул важность возобновления более тесного диалога с Россией. В то же время политика Норвегии
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 ноября – снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 ноября – пасмурно, до 6 °C | Королев: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 8 ноября – пасмурно, до 17 °C |