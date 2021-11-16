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Елена Малышева, врач и ведущая, в ходе недавнего телеэфира поведала о том, какая поза для сновидений сильнее всего вредит позвоночнику человека.

Согласно словам соведущего Дмитрия Шубина сон на животе может нанести значительный вред нашему позвоночнику, поэтому спать так крайне не рекомендуется. Малышева поддержала своего коллегу, указав на то, что схожего мнения придерживается любой эксперт в сфере медицины. По этой причине спать следует лежа на боку или на спине.

Врач отметил, что тем, кто предпочитает первый вариант, следует разместить одну подушку прямо под ухом, а другую зажать между коленей. В случае выбора позы на спине желательно держать на подушке только шею и голову, а не плечи. Необходимо также поддерживать свою поясницу с помощью второй небольшой подушки. Все это позволит не наносить позвоночнику вред во время сна.

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