Издание Bellingcat (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) опубликовало «расследование» о задержании россиян в Белоруссии летом 2020 года. Перевод первой части материала приводит The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Выход материала под названием WagnerGate неоднократно анонсировался, но сроки публикации регулярно переносились. Напомним, что «расследование» посвящено провалившейся попытке сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) похитить нескольких граждан РФ в Минске 29 июля прошлого года.

Тогда СМИ сообщили о задержании 33 россиян в санатории недалеко от белорусской столицы. Позже они были отпущены и вернулись в Российскую Федерацию. Почти сразу на Украине разразился политический скандал на фоне провальной операции.

Как считает руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, «расследование» WagnerGate ставит перед собой цель отмазать сотрудников американских спецслужб, принимавших участие в попытке похищения россиян.

«Ввиду отсутствия каких-либо доказательств нахождения в Ливии так называемых наемников «ЧВК Вагнера», в марте-апреле 2020 года агентами ЦРУ, прикомандированными к африканскому командованию вооруженных сил США по направлению Триполи, была запланирована операция совместно с гражданами Украины, сотрудниками СБУ», — отмечал он.

По его сведениям, россиян под видом охранного контракта в Венесуэле планировалось выманить, похитить и убить на территории Ливии. Главная же цель провалившейся операции была в том, чтобы устроить политическую провокацию.

«Поэтому я нисколько не удивляюсь, что группа Bellingcat уже год пытается сделать расследование и тужится, чтобы продать всему миру историю о 33 агнцах на заклание, хотя вышеперечисленные факты им хорошо известны», — считает глава ФЗНЦ, подчеркивая, что правды в «расследовании» не отыскать при всем желании.