Федор Лукьянов, главред издания «Россия в глобальной политике», отметил, что в случае начала нового масштабного конфликта в нем будет участвовать не Североатлантический альянс, а США.

Согласно словам эксперта, на данный момент времени у НАТО имеются значительные проблемы с выбором новой цели. Недавнее заявление Йенса Столтенберга, генсека альянса, в котором он рассматривал КНР и РФ в качестве одной угрозы, показывает желание отыскать новую основу для главной миссии военно-политического блока.

Специалист также прокомментировал недавние высказывания Ллойда Остина, главы Пентагона, и Андрея Руденко, замруководителя МИД РФ, касательно вступления Украины в НАТО. Лукьянов отмечает, что Киев никогда не вступит в альянс, а Россия и США просто обменялись друг с другом репликами, напомнив о своих позициях.