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В интервью британскому изданию BBC президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что миграционный кризис на границе с Польшей может стать причиной начала ядерного противостояния России и НАТО.

Он пояснил, что РФ не оставит Беларусь, если Польша попытается проявить против нее агрессию. Точно так же НАТО не бросит Польшу. Поэтому разразится война, которая вполне может завершиться обменом ядерными ударами.

Британскому журналисту Лукашенко заявил, что Европа, политическая карта которой сформировалась после Второй мировой, должна молиться на Россию и Беларусь за избавление от нацистов.

«Вы за Вторую Мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери, которые мы понесли. Еще ста лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать», – заявил лидер Белоруссии.

В субботу Лукашенко заявил, что польские военные увлеклись «выталкиванием» мигрантов со своей территории и нарушили государственную границу Белоруссии.

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