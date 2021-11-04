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Александр Лукашенко, белорусский лидер, ознакомился с новой версией обновленного варианта конституции, которая была представлена ему конституционной комиссией.

Согласно его словам, им был получен финальный вариант конституции, разработанный с учетом высказанных ранее предложений. Он уже успел познакомиться с ним и пообещал в скором времени обсудить темы, являющиеся наиболее актуальными для Белоруссии. Лукашенко добавил, что главные изменения будут связаны с государственной властью.

Отмечается, что будет закреплена основная функция Всебелорусского народного собрания и перераспределены задачи, выполняемые органами госвласти. Президент Белоруссии также заявил, что нельзя уничтожать систему власти, действующую в настоящее время в стране. В СМИ напоминают, что Лукашенко предложил поменять конституцию на фоне протестных акций, начавшихся после президентских выборов прошлого года.

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