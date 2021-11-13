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Запад давно бы разорвал на части Россию, если бы не Владимир Путин. Он сумел предотвратить полное уничтожение страны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Возьмите того же Путина. На него накатывают. А не было бы Путина — не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы», – пояснил президент Беларуси.

Он также отметил, что Путин – это единственный политик в Европе, который радеет за народ. В ЕС таких лидеров нет, как и свободы слова. Запад совсем скоро уничтожит собственную экономику и свою валюту, так как уже сейчас он начал печатать и доллары, и евро.

Напомним, что Беларусь обвиняют в искусственном создании миграционного кризиса на границе с Польшей и Литвой. Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмот заявила, что Минск готов провести переговоры с ЕС по поводу нелегалов. Она отметила, что Белоруссия всегда была готова к диалогу, но Европа сама его разрушила.

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