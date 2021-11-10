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Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Россия имеет все возможности для того, чтобы жестко ответить США в Черноморском регионе.

Леонков указал, что ВМС США и их союзников по НАТО ведут себя в Чёрном море сейчас весьма активно. Так, в акваторию вошли сразу несколько американских военных кораблей. Объяснили они это тем, что собираются участвовать в неких операциях. Задействованы в них будут Турция, Румыния, Болгария, а также Украина и Грузия. Также сообщается, что в Чёрное море были отправлены бомбардировщики В-1В.

Как считает Леонков, то, что США собирают поблизости от российских границ настолько мощный «кулак», является показательным процессом. Он уверен, что США намереваются проводить провокации, а также демонстрируют таким образом поддержку Украине. Использовать же корабли и авиацию против России США не решатся, так как это будет «самоубийством» – у России есть гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», который в случае необходимости «пополнит коллекцию» на дне Черного моря.

Ранее Алексей Леонков рассказал, что ждёт базы Великобритании в Украине, если они начнут проводить провокации против России. Он заявил, что Россия потопит любой корабль при необходимости.

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  • Анна
  • 09.11.2021
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