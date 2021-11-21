Алексей Леонков, эксперт по военным вопросам, отметил, что, если американские стратегические бомбардировщики попытаются сбросить ядерные боеголовки на РФ, то будут тут же ликвидированы.

Ранее появилась информация о том, что американские военные собираются установить на самолеты B-2 и B-21 новейшие атомные бомбы B61-12. Основную часть данных снарядов могут разместить на материковой части Соединенных Штатов уже в грядущем году. На американских базах в Европе они должны появиться лишь в 2023 году.

Однако специалист считает, что это не приведет к изменению баланса сил, так как для нанесения удара новыми бомбами воздушным судам США придется вначале войти в российское пространство, где они будут тут же уничтожены современными средствами ПВО. Леонков отметил, что их собьют еще на подступах к границам страны.