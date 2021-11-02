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Алексей Леонков, специалист по военным вопросам, в ходе беседы с журналистами «Царьграда» рассказал о семи операциях украинских вооруженных сил, направленных на захват Донбасса.

Согласно его словам, ВСУ попытаются реализовать в регионе «хорватский» или «карабахский» сценарий. Для этого они попытаются провести ряд спецопераций. Первым делом они проведут несколько диверсий на территории самопровозглашенных республик, используя подразделения ССО. Затем будет подавлена или уничтожена система связи и разведки ЛДНР. После этого начнется массированный обстрел позиций ополченцев из минометов и артиллерии.

Далее украинские военные примутся за массовое применение беспилотников, чтобы завоевать господство в воздухе после нейтрализации всех вражеских средств ПВО. Потом в сражение включатся механизированные бригады. Они должны будут быстро выйти к границе с Россией, чтобы взять ее под контроль. В конце начнется постепенная ликвидация всех войск ЛДНР.

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