Специалисты Хельсинкского университета обнаружили, что у собак может развиться поведение, которое похоже на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у людей.

Как сообщают учёные, собаки имеют много общих черт с людьми. В частности, это относится к физиологическим особенностям и той же окружающей среде. Обнаружилось, что у собак может быть и поведение, схожее с СДВГ. Выяснить это удалось во время исследования, в котором участвовало около 11 тысяч собак.

Чаще всего такое поведение встречалось у молодых собак или особей мужского пола. Кроме того, собаки, которые много времени проводили дома в одиночестве, чаще были склонных к гиперактивности и невнимательности, чем те собаки, которые в одиночестве пребывают меньше времени.

Недавно учёные выяснили, что некоторые собаки имеют способность к быстрому обучению. За неделю они могут запомнить до двенадцати новых наименований игрушек.