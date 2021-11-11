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Североатлантический альянс своими действиями в Черном море раззадоривает на Украине партию войны, адекватность которой вызывает серьезные сомнения. В конечном итоге НАТО может подтолкнуть радикальные силы Киева к началу наступательной операции на Донбассе, уверен вице-спикер СовФеда Константин Косачев.

Он также заявил, что на подготовку Киева к наступлению на востоке страны указывают и многочисленные жалобы на Россию, которая якобы перемещает свои войска к украинским границам.

Косачев отметил, что Украина давно не против начать войну против Донбасса, чтобы скрыть за ней серьезные внутренние проблемы. Однако в этом ей всегда мешала Россия. Но сейчас, когда Соединенные Штаты усиливают военное присутствие в Черном море, Киев может набраться смелости и поддаться «синдрому Саакашвили». Грузия в 2008 тоже понадеялась на помощь Запада, что завершилось для нее плачевно.

В Афганистане США отлично продемонстрировали, как они помогают странам, которые «осваивают» в военном плане. Однако в Киеве уверены, что «Украина – не Афганистан», поэтому с ними Вашингтон уж точно так не поступит.

Косачев также отметил, что США лишь обостряют ситуацию в регионе привлекая к своим военно-морским операциям не только боевые корабли, но и авиацию.

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