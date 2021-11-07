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Сотрудники медиа-агентства BBC смогли выяснить, что хоть в прессе регулярно обсуждается Украина, большинство жителей Британии мало что знают о данной стране.

Представители прессы решили узнать у британцев, что именно они знают об указанном восточноевропейском государстве. Для этого они расспросили лондонских горожан. Один из них назвал Украину красивой страной, в которой живут красивые люди. Еще один предположил, что ранее она являлась частью РФ.

Другой прохожий вспомнил падение малайзийского «Боинга», произошедшее 7 лет назад, и вооруженный конфликт в Донбассе. Несколько британцев отметили, что знают Юлию Тимошенко, но им неизвестно, какую роль в украинской политике играет бывший премьер-министр на сегодняшний день. В результате оказалось, что большинству граждан Британии не интересна текущая ситуация на Украине.

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