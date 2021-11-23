Соединенные Штаты вооружают Украину противотанковыми комплексами Javelin и ПЗРК FIM-92 Stinger, шлет ей вертолеты и минометы. Все это потребуется Киеву, чтобы развязать войну против России, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Помимо оружия, Вашингтон отправил в Киев военных инструкторов, которые будут обучать украинских бойцов агрессивным наступательным действиям. Аналитик отмечает, что сейчас Соединенные Штаты ждут только наступления форс-мажорных обстоятельств, чтобы послать Украину в бой.

В беседе с журналистами портала «ПолитРоссия» Коротченко пояснил, что США не просто так вооружают Украину. Им не терпится посмотреть, как Киев пойдет в наступление. Однако точную дату начала войны эксперт не назвал. Он отметил, что нападения стоит ждать в случае возникновения форс-мажора на границе или условий, которые США посчитают подходящими.