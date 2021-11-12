Известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с личной просьбой – вызволить из тюрьмы и вернуть в Киев Михаила Саакашвили. В своем интервью журналисту Дмитрию Гордону он заявил, что бывший грузинский лидер имеет гражданство Украины, поэтому Зеленский должен за него бороться.

«Мы с Зеленским давно знакомы, и этот разговор был близких друзей. И вот я говорю: я специально прилетел, чтобы вы своего гражданина как-нибудь спасли, потому что есть такое ощущение, что там хотят, чтобы он не вышел живым», – рассказал актер.

Он также напомнил, что именно Саакашвили вернул Грузию к нормальной жизни, когда в стране не было «газа, света и керосина». Сейчас с бывшим президентом очень плохо обращаются действующие власти, поэтому его нужно вытаскивать из тюрьмы.

Кикабидзе рассказал в интервью, что Зеленский уже связался с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, однако о результатах разговора между ними пока ничего неизвестно.