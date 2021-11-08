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Сегодня в распоряжении России нет беспилотников, которые по характеристикам могли бы приблизиться к турецким «Байрактарам». Такое опрометчивое заявление сделал киевский эксперт Михаил Самусь. Непонятно, на чем базируется такая его уверенность, потому что это утверждение совсем несложно опровергнуть, к примеру, «Охотниками» или «Орионами».

Самусь заявил, что использование Киевом беспилотника Bayraktar на Донбассе стало событием стратегического масштаба, так как оно напугало и самопровозглашенные республики, и Россию. Эксперт утверждает, что все разработки РФ в этом направлении пока представляют собой лишь макеты из картона.

Можно предположить, что Самусь просто не обратил внимание, как российские «Панцири» буквально пачками уничтожали турецкие «Байрактары» в Сирии. Также самопровозглашенный эксперт не слишком следит за событиями в РФ. Иначе он бы знал, что в распоряжении Москвы имеются не только беспилотные летательные аппараты, превосходящие «Байрактар» по всем параметрам, но и надводные, наземные и подводные дроны.

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