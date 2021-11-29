Военный эксперт Яков Кедми подверг критике действия РФ, приводящие к поддержке украинской промышленности, что положительно влияет на экономику западного соседа.

Согласно его словам, на данный момент времени Украина «гниет изнутри», поэтому в ней регулярно случаются катастрофы. На нее даже не нужно надавливать, так как она разрушится сама собой. Поэтому Москве остается лишь стоять в сторонке и наблюдать. Однако она может ускорить данный процесс, к примеру, лишить украинцев электричества.

Но Россия продолжает отправлять на Украину уголь, электроэнергию и другие ресурсы, поддерживая ее сталелитейную индустрию и другие сферы экономики. То есть своими решениями она продолжает поддерживать вражескую экономику. Однако Кедми считает, что силовое давление в этом случае было бы излишним.