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Сергей Горбачев, капитан I ранга ВМС РФ в запасе, отметил, что Украина увеличила интенсивность военных маневров вблизи Крыма.

Согласно его словам, украинские военные все чаще проводят учения рядом с российскими территориями. К примеру, совсем недавно экипажи танков, десантники, летчики и артиллерийские расчеты армии Украины приняли участие в маневрах неподалеку от Крымского полуострова. При этом если в прошлом они обычно проводили отработку тактических приемов, то сейчас в основном выполняют боевые стрельбы.

По этой причине Горбачев считает, что южная часть Украины, которая граничит с РФ, превратилась в своеобразный гигантский полигон. Он также напомнил о недавних натовских маневрах в черноморской акватории, в которых участвовали ВСУ. В рамках них военные тренировались в высадке десантников неподалеку от Крыма. Скорее всего, подобные учения теперь будут проводиться регулярно.

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