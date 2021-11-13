Информация о перемещениях российских войск к границе Украины засекречена, но администрация американского лидера выражает глубокую обеспокоенность по этому поводу, заявила вице-президент США Камала Харрис.

В Париже французские журналисты поинтересовались у Харрис, намерена ли Россия услышать предупреждение Вашингтона о недопустимости демонстрации силы на границах с Украиной. На этот вопрос вице-президент ответила стандартной фразой о глубокой обеспокоенности, сославшись на секретность.

Напомним, что ранее Белый дом заявлял, что в учениях российской армии неподалеку от украинских границ нет никаких признаков агрессии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что Запад слишком много внимания уделяет перемещению войск по территории России. По его словам, это не должно никого беспокоить, так как РФ не планирует нападать на соседние государства.