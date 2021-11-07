Рамзан Кадыров, чеченский лидер, заявил, что следует прекратить появление большого количества нападок на кавказцев, не имеющих под собой никаких оснований, в сети Интернет.

На своей страничке в «Телеграме» глава Чечни решил обратиться к парламенту и президентской администрации с призывом остановить возникшую тенденцию. Он отметил, что обвинения в сторону жителей Кавказа задевают религиозные и национальные чувства многих россиян. Кадыров добавил, что в РФ работают агенты Запада, расшатывающие ситуацию и прикрывающиеся свободой слова.

Президент Чечни напомнил, что чеченцы, дагестанцы и представители других народов Северного Кавказа тоже являются российскими гражданами, а не приезжими, поэтому «живут у себя дома». Кадыров отметил, что «Россия является нашей Родиной, на защиту которой кавказцы всегда готовы встать стеной».