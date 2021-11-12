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Американские учёные предложили интересное объяснение смен династий императоров Китая, которые произошли за 2000 лет.

Как было заявлено, в некоторой степени на это могли повлиять извержения вулканов. Так, учёные заметили, что династии императоров практически всегда менялись в то же время, что и происходили извержения вулканов. Но выявить связь между двумя этими событиями оказалось довольно сложно.

Специалисты отмечают, что из-за извержений вулканов менялся климат и начинались похолодания, а это повышало риск развития конфликтов. Из-за войн шанс на то, что существующая династия перестанет существовать, был намного выше.

По мнению учёных, вулканы могли оказывать влияние не только на смену династий императоров в Китае. Они предполагают, что извержения влияли также на упадок птолемеевского Египта, а также повлияли на гражданскую войну в Древнем Риме, начавшуюся после убийства Юлия Цезаря.

Недавно мы сообщали, что из-за вулканической активности возле острова Иводзима обнажилось дно. На поверхности показались корабли, затопленные во времена Второй мировой войны.

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