В Японии из-под воды вышли корабли, которые были затоплены военнослужащими США после Второй мировой войны.

Как сообщается, в районе архипелага из-за вулканической активности произошло повышение уровня острова Иводзима. Произошло это летом 2021 года. Кроме этого, образовался ещё один небольшой остров, который всё ещё остывает.

В итоге у Иводзимы поднялись затопленные корабли. Речь идёт, согласно имеющейся информации, о 24 кораблях. Они были захвачены американскими военными во время битвы за остров, произошедшей в 1945 году.

Затем корабли были затоплены – их использовали вместо волнорезов. США хотели построить на Иводзиме порт, но из-за того, что остров слишком плоский, от этих планов отказались.

Недавно мы сообщали о том, что из-за сильной засухи в США “всплыл” город Рокпорт. Он был затоплен ещё 64 года назад ради строительства плотины.