На новостном портале «Авиа.про» отметили, что в рамках войны на территории Нагорного Карабаха израильским дроном-камикадзе Harop был ликвидирован ЗРК «Тор-М2КМ», произведенный в РФ.

Журналисты опубликовали видео, на котором демонстрируется, как беспилотный летательный аппарат наводит прицел на зенитную установку. Эксперты предполагают, что она находилась в неактивном состоянии, поэтому оказалась легкой добычей для израильского БПЛА. Однако возникает вопрос, как азербайджанские вооруженные силы смогли обнаружить этот комплекс.

Армянские военные при этом никак не прокомментировали информацию о том, что в действительности они потеряли сразу два подобных ЗРК. Напомним, что первый был уничтожен турецким беспилотником Bayraktar TB2. Ранее в РФ заявляли, что средства ПВО из линейки «Тор» крайне эффективны в уничтожении барражирующих снарядов.